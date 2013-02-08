Нужно с видео роликов удалить УРЛ САЙТА, и написать новый урл (нашь) + обрезать видео в конце.... с вас: номре icq \ сылка на портфолио \ цена \ сроки ..
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен рекламный видеоролик на пару минут о фирме по ремонту автомобилей.
Интересно посмотреть на примеры ваших работ.
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