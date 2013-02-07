Видеопрезентация

Требуется создать видео-ролик с озвучкой примерно на 50-60 секунд по сценарию. Есть разметка тайминга. Есть текст озвучки. Есть описание и сюжет примерных картинок, которые должны фигурировать в видео (примерные) Озвучка нужна, как мужским, так и женским голосом. Нужно: сделать красивый ...