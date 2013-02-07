Нужно делать элементарные ролики на АЕ по футажам

Есть простая, элементарная работа, без сложных графических "понтов". Делать будем ролики в программе АЕ по шаблонам. Такую работу можно сделать очень быстро.

За сложный проект плачу 1000р

За проект который вы сможете сделать за 2-3 часа плачу 500р

За элементарный проект который вы сможете сделать за 10-20 минут плачу 50р

Работы будет много.