Сделать пятиминутный видеоролик

$100
ВидеомонтажЗавершен1 заявка86 просмотров
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Нужно сделать рекламный видеоролик и оформить его в стилистике сайта.

11 лет назад
gogaa
Егор 
43 годаНидерланды
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
iliya_ekamasov
Ак 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
47 отзывов(-2)
11 лет назад
$60
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Не в первый раз работаю с Егором по созданию видео. Все как всегда на уровне, как ТЗ, так и оплата! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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