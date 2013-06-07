Слайдшоу

$30
ВидеомонтажЗавершен14 заявок191 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется создание роликов такого плана:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7KQnRB5uD9A

Заставку, фотографии, музыку и начитку текста предоставляем мы. От вас только скомпоновать все в такое видео-слайдшоу как на примере.

В данный момент нужно сделать 2 ролика. Цена - $15 за ролик.

11 лет назад
dmitri1
51 годСША
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
dyvaki
Галина 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$30
3 дня
Отличное исполнение, внимание к деталям. Уже работаем над следующим проектом.
Для Дмитрия делали несколько роликов. Всегда оставались довольны. еткая постановка задачи, оплата вовремя. Рекомендую
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