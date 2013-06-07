Требуется создание роликов такого плана:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7KQnRB5uD9A

Заставку, фотографии, музыку и начитку текста предоставляем мы. От вас только скомпоновать все в такое видео-слайдшоу как на примере.

В данный момент нужно сделать 2 ролика. Цена - $15 за ролик.