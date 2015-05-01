Склеить ролики

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт17 заявок235 просмотров

Добрый день!

Необходимо склеить 2 ролика формата DVD VOB File и сохранить в MP4

10 лет назад
Natalia-V
Наталья 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров