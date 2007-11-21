Создание Video Testimonial (видео отзывов)

Для маркетингового сайта требуются люди европейской внешности с отличным разговорным английским и прятным внешним видом, любого возраста (желательно мужчины или семейные пары) для записи коротких (1-2мин) видео отзывов Video Testimonial на английском языке (!).

опалата $50 за один ролик. нужно несколько человек.

Если заинтересовало, пишите в приватное сообщение информацию о себе, знанине английского, маленькую фотографию и также желательно короткий mp3 примера вашего голоса на английском, если есть возможность.