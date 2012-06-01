Создать рекламный видео-ролик

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт7 заявок300 просмотров

http://www.youtube.com/watch?v=0csWQe_Sjvw, необходимо создать анологичный видео ролик лучшего качества.

Добавить Текст озвучки: "Пока вы отдыхаете в квартире может случиться потоп, но если у вас натяжной потолок VEGA LINE можете быть спокойны, в квартире будет порядок. Дешево как никогда!Телефон 61 00 71 "

Необходимо добавить наши реквизиты в видео, а также адрес Ирчи Казака 20Д Т/Д Бомонд , телефон 8 928 061 00 71 , 61 00 71. Логотип (2й) прикреплен.

13 лет назад
vegaline05
Патимат 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

Viktkob
Виктор 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$200
7 дней

Заявки фрилансеров

Viktkob
Виктор 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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