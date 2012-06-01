Улучшить качество звука в аудио файле

Уважаемые специалисты в аудио монтаже!

Есть запись мероприятия - но качество звука в ней несколько не устраивает.

Нужно очистить от шумов, поднять голос - т.е.улучшить качество. По ссылке 5 мин. записи, чтобы понимать с чем нужно работать (http://www.fayloobmennik.net/1960133 пароль 2012)

В заявке, пожалуйста, указывайте:

1. Можно ли запись улучшить - хотелось бы получить отредактированную запись этих 5 минут (т.е. понимать насколько качественно Вы можете сделать)

2. Сколько это займет времени - у меня почти 4 часа записи

3. Сколько будет стоить денег