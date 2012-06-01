Нужно создать 3 ролика со слайдшоу из фотографий в Adobe After Effects. Прошу оценить эту задачу по стоимости и времени.
Улучшить качество звука в аудио файле
Уважаемые специалисты в аудио монтаже!
Есть запись мероприятия - но качество звука в ней несколько не устраивает.
Нужно очистить от шумов, поднять голос - т.е.улучшить качество. По ссылке 5 мин. записи, чтобы понимать с чем нужно работать (http://www.fayloobmennik.net/1960133 пароль 2012)
В заявке, пожалуйста, указывайте:
1. Можно ли запись улучшить - хотелось бы получить отредактированную запись этих 5 минут (т.е. понимать насколько качественно Вы можете сделать)
2. Сколько это займет времени - у меня почти 4 часа записи
3. Сколько будет стоить денег
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