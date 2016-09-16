Добрый день. нужно сделать из 3-4 видео одно длительностью не более 1 мин. Ролик нужен для канала на ютьюбе, Одежда для интернет-магазина. Нужно будет смонтировать ок 10 видео. Озвучьте сроки и цену. Файлы не прикрепляются, большой объем, наверное. Напишите свою почту, отправлю через нее.