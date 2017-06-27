Видеоролик

Мне нужен небольшой совсем бюджетный ролик для разрабатываемого инфопортала. Сделать нужно за эти выходные, т.е. до вечера воскресенья 2го июля. Вот текст для ролика: Не знаешь, куда сходить с ребёнком на выходных? Ищешь лучший детский сад или ...
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Здравствуйте. Хотел уточнить сколько будет стоить такой ролик ?https://m.youtube.com/watch?list=PLCd1E9iQpQ8NgaqSPlcmoOfcmJKyZeQcH&v=tQ4ug9jDV2c
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