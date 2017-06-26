Из презентации сделать видео-ролик

Хочется видеть что то в таком формате https://www.youtube.com/watch?v=2Trcvg64ero , но на английском языке. Продолжительность видео не большая 1-2 минуты. Рассматриваю долгосрочное сотрудничество. Указывайте цены за 1 готовый видеоматериал с английской озвучкой.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
требуется сделать видеоролик из презентации (образец видео-ролика https://www.youtube.com/watch?v=Pv_ouAUJVEU&feature=youtu.be )
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