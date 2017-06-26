Из презентации сделать видео-ролик

$50
ВидеомонтажЗакрыт33 заявки402 просмотра
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требуется сделать видеоролик из презентации (образец видео-ролика https://www.youtube.com/watch?v=Pv_ouAUJVEU&feature=youtu.be )

6 лет назад
kairzhan79
44 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
6 дней назад
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