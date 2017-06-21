Монтаж видео из предоставленного контента

Есть видео с игрушкой, на нем появляются надписи. https://www.youtube.com/watch?v=VTwTqd-AhTg&feature=youtu.be Нужно эти надписи закрыть другими, при этом сделать это красиво,а не просто налепив белый текст на черный прямоугольник. То есть подобрать шрифт, фон для надписей. В сумме 8 надписей ...