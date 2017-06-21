Монтаж видео из предоставленного контента

Я только начинающий блогер и хочу привлечь народ очень красивым интро.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Видео-мантаж из предоставленного контента, музыка + нарезка видео
Средняя продолжительность ролика 2-3 минуты
Примеры:
https://www.youtube.com/watch?v=deeTysJGHpM
https://www.youtube.com/watch?v=6-juTqAkTdI
https://www.youtube.com/watch?v=RLN4MxOAt-U
https://www.youtube.com/watch?v=D6O3y3Mvp_I
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