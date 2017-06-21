Заменить текст на видео

Есть видео с игрушкой, на нем появляются надписи.

https://www.youtube.com/watch?v=VTwTqd-AhTg&feature=youtu.be

Нужно эти надписи закрыть другими, при этом сделать это красиво,а не просто налепив белый текст на черный прямоугольник. То есть подобрать шрифт, фон для надписей.

В сумме 8 надписей будет

Работа на сейчас, результат нужен в течении часа-полутора.

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