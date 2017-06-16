Видео-инфографика

Здравствуйте, просьба писать только тех у кого есть опыт свадебного монтажа.Условия: * хронологический монтаж без цветокоррекции * фильм 40 - 60 минут * звук на регистрации и на банкете с рекордера * музыкально оформление * клип монтировать не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер,Сергей.
Подскажите вы занимаетесь созданием инфографики для сайта?
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