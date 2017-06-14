Сделать видео заставку и добавить к около 70 видео

ВидеомонтажЗакрыт19 заявок337 просмотров
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Нужно сделать простую видео заставку для интернет магазина и добавить ее к около 70 видео с ютуба, которые предварительно нужно оттуда выкачать.

И после этого всего залить обратно на ютуб

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7 лет назад
Gia-WEB
29 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 дней назад
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