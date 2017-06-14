Требуется создание анимированного рекламного ролика для мультимедийного продукта. Длительность - 1,5 - 2 минуты.

Требования к ролику:

- динамичная анимация ролика вызывает интерес у зрителя

- ролик раскрывает все преимущества мультимедийного продукта

Требования к исполнителю:

- опыт создания анимированных роликов

- наличие портфолио в данной области

В заявке, пожалуйста, указывайте вашу цену, сроки и наличие портфолио. Если вы ранее реализовали подобные заказы, то приводите на них ссылки.

Оплата по факту или через СБС. Подробное ТЗ высылается исполнителю.