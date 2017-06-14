Необходимо смонтировать видео, переделать шрифт и вставить водяной знак.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создание анимированного рекламного ролика для мультимедийного продукта. Длительность - 1,5 - 2 минуты.
Требования к ролику:
- динамичная анимация ролика вызывает интерес у зрителя
- ролик раскрывает все преимущества мультимедийного продукта
Требования к исполнителю:
- опыт создания анимированных роликов
- наличие портфолио в данной области
В заявке, пожалуйста, указывайте вашу цену, сроки и наличие портфолио. Если вы ранее реализовали подобные заказы, то приводите на них ссылки.
Оплата по факту или через СБС. Подробное ТЗ высылается исполнителю.
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