Нужен промо-ролик

ВидеомонтажЗакрыт19 заявок275 просмотров
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Нужно "под ключ" сделать промо-ролик для сайта юридических услуг. 

Длительность 60-120 сек.

Пишите цены и сроки. Не пишите, если без портфолио.

7 лет назад
igor_petrov
Петров 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
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