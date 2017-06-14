Создать рекламный видеоролик для ютюба

ВидеомонтажЗакрыт25 заявок251 просмотр
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Добрый день ! Нужно сделать рекламный ролик такого плана https://www.youtube.com/watch?v=IobEv0sDPOc

https://www.youtube.com/watch?v=iiosIOopTXY

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7 лет назад
romanislanov
32 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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