Обработка видео

ВидеомонтажЗавершен14 заявок304 просмотра
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Я высылаю вам ссылку на скачивание роликов об одном продукте. Общая длинна около 5-20 минут. Вы обрабатывате  их, оставляя самые удачные кадры. добавляете подходящую музыку из моего архива и логотип в углу. На выходе нужен один квадратный ролик длинной 20-60 секунд и один широкий подлинее для Youtube. Примеры требуемого результата дам. Оплата по результату на PayPal. Необходимость в такой работе регулярная, так что отвечайте только заинтересованные обробатывать по 3-5 роликов в неделю. Стиль похожь на влог без каких либо эффектов. Основная работа в нарезке и в презинтации как самодостаточного ролика

Прошу предоставить примеры работ. Желателен скайп и знание английского (для того чтобы понимать о чем говорят люди на видео при нарезке)

7 лет назад
cubix
41 годЛатвия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Sergey11052007
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$20
1 день
Сергей всегда был на связи и работу выполнил
Всё было по делу и по существу. Сергей оплатил вовремя. всем рекомендую этого заказчика.
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