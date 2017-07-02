Обработка видео

Я высылаю вам ссылку на скачивание роликов об одном продукте. Общая длинна около 5-20 минут. Вы обрабатывате их, оставляя самые удачные кадры. добавляете подходящую музыку из моего архива и логотип в углу. На выходе нужен один квадратный ролик длинной 20-60 секунд и один широкий подлинее для Youtube. Примеры требуемого результата дам. Оплата по результату на PayPal. Необходимость в такой работе регулярная, так что отвечайте только заинтересованные обробатывать по 3-5 роликов в неделю. Стиль похожь на влог без каких либо эффектов. Основная работа в нарезке и в презинтации как самодостаточного ролика

Прошу предоставить примеры работ. Желателен скайп и знание английского (для того чтобы понимать о чем говорят люди на видео при нарезке)