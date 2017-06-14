Монтаж свадебного фильма

$85
ВидеомонтажЗакрыт47 заявок523 просмотра
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Здравствуйте, просьба писать только тех у кого есть опыт свадебного монтажа.Условия:

* хронологический монтаж без цветокоррекции

* фильм 40 - 60 минут

* звук на регистрации и на банкете с рекордера

* музыкально оформление

* клип монтировать не нужно

* цветокор делать не нужно

* БЕЗ дешевых анимационных эффетов (блестки, футажи, кросс переходы и прочего)!

* в основном 1 камерная съёмка

* исходников от 2ч до 3ч

* в итоге нужен готовый проект в Premiere Pro

* срок выполнения 14 дней

6 лет назад
Meflst
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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