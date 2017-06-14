Продюсирование и монтаж нового влога

Здравствуйте, просьба писать только тех у кого есть опыт свадебного монтажа.Условия: * хронологический монтаж без цветокоррекции * фильм 40 - 60 минут * звук на регистрации и на банкете с рекордера * музыкально оформление * клип монтировать не ...