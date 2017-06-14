Продюсирование и монтаж нового влога

Здравствуйте, просьба писать только тех у кого есть опыт свадебного монтажа.Условия: * хронологический монтаж без цветокоррекции * фильм 40 - 60 минут * звук на регистрации и на банкете с рекордера * музыкально оформление * клип монтировать не ...
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Влог мебельной тематики с целевым направлением. Есть определённые заготовки контента. Необходимо продюсирование, съёмка, видеомонтаж, а также дальнейшее ведение и раскрутка.
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