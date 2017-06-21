Cоздание видео-обзоров игровых автоматов.

ВидеомонтажЗакрыт6 заявок159 просмотров
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Работа для тех кто в теме азартных игр, тех кто владеет основами использования видеоредакторов и может записать видео своей игры на экране в эмуляторы игровых автоматов (не на настоящие деньги) со своими голосовыми комментариями.

Оплата договорная. Жду предложений.

6 лет назад
smash777
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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