Рендер Шаблонов в After Effects

ВидеомонтажЗавершен11 заявок280 просмотров
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Есть шаблон для афтер эффектс. Вот этот: Посмотреть

Необходимо на его основе, отрендерить 8 треков. 

Также нужно найти подходящие бесплатные картинки под каждый трек. 

Пример готового видео на выходе:

https://www.youtube.com/watch?v=La6sJdWknuo

(На рендер одного такого видео, на моем не самом выдающимся компе уходит порядка 10 минут)

6 лет назад
DesignWizard
Сергей 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
nurlanovn
28 летКазахстан
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 отзывов(-1)
6 лет назад
$10
1 день
Отлично справился с заданием. Обязательно буду еще обращатся.
Очень пунктуальный и вежливый заказчик. Оплатил в срок, без проблем. Правильная постановка задачи.
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