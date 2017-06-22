Видеосъемка

27 и 28 июня в г.Орел нужен видеооператор для осуществления съемки официального мероприятия (совещание) с последующим подсъемом выставки и посещения предприятия.

Требования: Наличие съемочного оборудования: видеокамера или фотоаппарат (с функцией видеосъемки и звука), микрофона и иного оборудования для получения качественного видео с хорошим звуком. Взаимодействие с заказчиком на мероприятии. Передача исходного видео по окончании по согласованию (монтаж не потребуется).

При отклике, пожалуйста, указывайте стоимость Ваших услуг.