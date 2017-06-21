Рекламный ролик в стиле комикса

Есть шаблон для афтер эффектс. Вот этот: [url=https://videohive.net/item/14-music-visualizers/16514774?_ga=2.168039009.1179653064.1498156804-1665521617.1496839649]Посмотреть[/url] Необходимо на его основе, отрендерить 8 треков. Также нужно найти подходящие бесплатные картинки под каждый трек. Пример готового видео на выходе: [url=https://www.youtube.com/watch?v=La6sJdWknuo]https://www.youtube.com/watch?v=La6sJdWknuo[/url] (На рендер одного такого видео, на моем не самом выдающимся компе ...