Рекламный ролик в стиле комикса

Есть шаблон для афтер эффектс. Вот этот: [url=https://videohive.net/item/14-music-visualizers/16514774?_ga=2.168039009.1179653064.1498156804-1665521617.1496839649]Посмотреть[/url] Необходимо на его основе, отрендерить 8 треков. Также нужно найти подходящие бесплатные картинки под каждый трек. Пример готового видео на выходе: [url=https://www.youtube.com/watch?v=La6sJdWknuo]https://www.youtube.com/watch?v=La6sJdWknuo[/url] (На рендер одного такого видео, на моем не самом выдающимся компе ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать рекламный видеоролик школы блогеров 10-15 секунд в стиле комикса. Из примеров нравится заставка программы Ревизорро. Нужна музыкальная заставка к ролику, озвучку при необходимости предоставим. Предлагайте, пожалуйста, свои варианты (есть вариант полной отрисовки или мы можем отдельно подготовить прорисованные фотографии), примеры ваших работ и стоимость.
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