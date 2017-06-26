Видеосъемка и монтаж. Для туристического ТВ BamBarbia.tv

ВидеомонтажЗакрыт7 заявок211 просмотров
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Нужны универсалы: видео оператор/режмонт Adobe Premiere Pro,After Effects приветствуется. С биометрическими паспортами либо мульти визами.

Проект BamBarBia.tvформирует команды для съемок обзоров отелей и курортов планеты. Необходимый

уровень качества работ смотрите на нашем ютуб канале https://www.youtube.com/user/HottourUa.  Работа по техническому заданию и в срок

6 лет назад
guest_14988138763598
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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