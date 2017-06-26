Видеосъемка и монтаж. Для туристического ТВ BamBarbia.tv

Нужен 2-ух минутный анимированый проморолик по типу https://www.youtube.com/watch?v=ruOkfkElIRA Ролик на русском языке Я предоставлю сценарий и текст начитки. От вас нужен креатив Просьба откликнуться тем у кого есть похожее видео в портфолио
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны универсалы: видео оператор/режмонт Adobe Premiere Pro,After Effects приветствуется. С биометрическими паспортами либо мульти визами.
Проект BamBarBia.tvформирует команды для съемок обзоров отелей и курортов планеты. Необходимый
уровень качества работ смотрите на нашем ютуб канале https://www.youtube.com/user/HottourUa. Работа по техническому заданию и в срок
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