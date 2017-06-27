Видеоролик (моушн дизайн) в афтер эффекте до 30 секунд

Нужны универсалы: видео оператор/режмонт Adobe Premiere Pro,After Effects приветствуется. С биометрическими паспортами либо мульти визами. Проект BamBarBia.tvформирует команды для съемок обзоров отелей и курортов планеты. Необходимый уровень качества работ смотрите на нашем ютуб канале https://www.youtube.com/user/HottourUa. Работа по ...
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Мне нужен небольшой совсем бюджетный ролик для разрабатываемого инфопортала. Сделать нужно за эти выходные, т.е. до вечера воскресенья 2го июля.
Вот текст для ролика:
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По стилю что-то типа такого:
https://www.youtube.com/watch?v=4m9IQSpCNr0
Т.е. без создания персонажей
есть готовые дизайн-макеты страниц сайта, может пригодяться в ролике, также пришлю исполнителю исходник логотипа.
Цель ролика: презентация будет показываться потенциальным инвесторам и партнерам, в первую очередь при защите проекта перед ними, с нее как раз буду начинать свою речь после этого ролика. Т.е. прошел ролик – после я отвечаю на вопросы потенциальных грантодателей.
Прям вот вообще что-то самое бюджетное)
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