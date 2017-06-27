Видеоролик (моушн дизайн) в афтер эффекте до 30 секунд

Мне нужен небольшой совсем бюджетный ролик для разрабатываемого инфопортала. Сделать нужно за эти выходные, т.е. до вечера воскресенья 2го июля.

Вот текст для ролика:

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По стилю что-то типа такого:

https://www.youtube.com/watch?v=4m9IQSpCNr0

Т.е. без создания персонажей

есть готовые дизайн-макеты страниц сайта, может пригодяться в ролике, также пришлю исполнителю исходник логотипа.

Цель ролика: презентация будет показываться потенциальным инвесторам и партнерам, в первую очередь при защите проекта перед ними, с нее как раз буду начинать свою речь после этого ролика. Т.е. прошел ролик – после я отвечаю на вопросы потенциальных грантодателей.

Прям вот вообще что-то самое бюджетное)