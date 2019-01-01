1С-УНФ 1. Нужно загрузить договор в систему и сделать так, чтобы в н

1С-УНФ 1. Нужно загрузить договор в систему и сделать так, чтобы в нем были переменные куда автоматически будут заполняться данные нового контрагента, должно выглядеть так, менеджер заводит контрагента в 1С - нажимает кнопку распечатать договор, получает заполненный договор в котором уже подставлены в нужные графы нужны данные (реквизиты), у меня есть этот договор могу переслать он стандартный будет для всех клиентов.2. Менеджеру нужно двумя кнопками делать красивое КП, то есть он закинул матрицу и потом делает распечатать КП, а КП уже по форме там есть фотографии товаров, сайт, контактный телефон, лого, вообщем обычное нормальное КП, могу скинуть пример какое надо, в КП надо 2 варианта одно с фотографиями другое без.1С УНФ - примеры прикрепил, договор 1 в 1, а КП только с нашими данным (логотип, телефоны, почты и прочее