Дипломная работа (Юриспруденция)

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Закрыт2 заявки205 просмотров

нужна дипломная работа на тему "Основания и порядок ликвидации юридического лица"

срок до февраля, 70 страниц, процент плагиата 70. Подробности можно обсудить в сообщениях.

11 лет назад
fiz1991
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Был
11 лет назад

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