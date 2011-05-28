Документы по работе с персональными данными.

Юридические услугиЗакрыт1 заявка179 просмотров
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Подготовить комплект документации по приведению ИСПДн ИП в соответствие с требованиями ФЗ-152.

Пример: http://occam.habrahabr.ru/blog/

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Класс обработки персональных данных: К4.

12 лет назад
gt1100
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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