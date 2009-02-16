Лицензия для интернет лотереи

Юридические услугиЗавершен1 заявка221 просмотр
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Собственно вопрос

Нужны ли лицензии на проведение лотерей в интернете.

Если нужны, то какие и как их получить. И сколько это будет стоить.

Если не нужны на каких законодательных моментах это основываеться.

Если нужны, можно это как-то обойти?

За подробностями в личку или асю 16 один один 6 три три.

Бюджет - в пределах разумного.

Чем быстрее тем лучше.

15 лет назад
mpak17
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
ksana_ks
Оксана 
50 летКиргизия
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
15 лет назад
$10
1 день
Очень доволен услугами который мне предоставили. Все профессионально, в самые короткие сроки. Приятный человек в общении. Буду продолжать сотрудничество и дальше.
Очень приятно сотрудничать с Андреем! Уважительное отношение к исполнителю, четкая постановка технического задания, своевременная оплата (!!!). Рекомендую Андрея как ответственного Заказчика. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!