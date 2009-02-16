Лицензия для интернет лотереи

Собственно вопрос

Нужны ли лицензии на проведение лотерей в интернете.

Если нужны, то какие и как их получить. И сколько это будет стоить.

Если не нужны на каких законодательных моментах это основываеться.

Если нужны, можно это как-то обойти?

За подробностями в личку или асю 16 один один 6 три три.

Бюджет - в пределах разумного.

Чем быстрее тем лучше.