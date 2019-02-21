Чтобы POS-принтер выдавал чек операции бумажный с QR-кодом, использвотся как расчетное средство и это было вписано в рамки УК (на примере долговых расписок) Правовое поле РФ. Бюджет до 1000р, оплата за работу только через BarterCoin, оттуда гарантирванно ...
Нужен еще один тщательный договор на ремонт квартиры
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен такой договор на ремонт квартиры где мы будем в выигрыше и в итоге сделаем ремонт без переплат (но при этом он не будет кабальным для 2й стороны).А не так чтобы повториось так что две прошлые "иностранные" бригады сбежали с деньгами.
Есть дизайн проект квартиры с визуализацией и чертежами.
И еще нужны штрафные санкции сколько-то если до конца работу не доводит и исчезает.
Именно такой юрист нужен у кого нормальный успешный опыт строительных споров.
Оплата через безопасную сделку в любой удобной Вам валюте, готов заплатить немало (не 350р, а 2000р) но чтобы человек отвечал за документ своей репутацией тут на WL, что если что-то не то то мы все отсудим
Комиссию WL думаю смогу взять на себя если надо, закину фиатом отдельно.
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