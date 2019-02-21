Нужен еще один тщательный договор на ремонт квартиры

Нужен такой договор на ремонт квартиры где мы будем в выигрыше и в итоге сделаем ремонт без переплат (но при этом он не будет кабальным для 2й стороны).А не так чтобы повториось так что две прошлые "иностранные" бригады сбежали с деньгами.

Есть дизайн проект квартиры с визуализацией и чертежами.

И еще нужны штрафные санкции сколько-то если до конца работу не доводит и исчезает.

Именно такой юрист нужен у кого нормальный успешный опыт строительных споров.

Оплата через безопасную сделку в любой удобной Вам валюте, готов заплатить немало (не 350р, а 2000р) но чтобы человек отвечал за документ своей репутацией тут на WL, что если что-то не то то мы все отсудим

Комиссию WL думаю смогу взять на себя если надо, закину фиатом отдельно.