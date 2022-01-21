Составление договоров на оказание услуг видеопродакшена. Всю необходимую информацию предоставим. Желательно наличие соцсетей (пр. телеграм) для обсуждение условий.
Подготовка документации для регистрации некоммерческой организации
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Необходимо подготовить устав по имеющемуся шаблону, формы документов для регистрации в ИФНС
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