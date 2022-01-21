Подготовка документации для регистрации некоммерческой организации

Юридические услугиЗакрыт8 заявок739 просмотров
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Необходимо подготовить устав по имеющемуся шаблону, формы документов для регистрации в ИФНС

2 года назад
liri31
Павел 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад