Составить договор и сделать описание к нему

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Нужен юрист, имеющий практический опыт составления договоров (лизинга, аренды, перевода долга, поставки и др.) в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Нужно составить несколько вариантов договора, описать варианты текста в зависимости от изменения условий. Форму и структуру описания вышлю дополнительно.

2 года назад
OrlovSerg
38 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
10 дней назад