Составить договор и сделать описание к нему

Добрый день, Требуется подготовка необходимых документов на патент на полезную модель (технологическое решение аппаратного продукта в трех версиях исполнения). От вас стоимость и сроки.
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Нужен юрист, имеющий практический опыт составления договоров (лизинга, аренды, перевода долга, поставки и др.) в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Нужно составить несколько вариантов договора, описать варианты текста в зависимости от изменения условий. Форму и структуру описания вышлю дополнительно.
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