Положение об обработке персональных данных

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Добрый день! Мы уже общались по  проекту,  это мой основной аккаунт. (по ошибке задублировался) у нас абсолютно актуальная задача связь скайп laary14

Информация по проекту, ниже:

укажите, пожалуйста требуемый бюджет и возможно ли подготовить документ к  пятнице или в крайнем случае к понедельнику ? Заранее спасибо!

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Перечень данных:

Обычные пользователи:

Имя, фамилия, логин, е-маил,

Заводчики: Имя, фамилия, логин, название питомника, местоположение для отображения на карте, е-маил адрес и телефон.Перечень документов для подтверждения заводчика сертификат о регистрации питомника

Представители клубов: Имя, фамилия, логин, название клуба, местоположение для отображения на карте, е-маил адрес и телефон. Перечень документов для подтверждения полномочий представителя клуба: свидетельство или лицензия клуба, документ удостоверяющий личность, приказ на руководителя или доверенность от руководителя.

Документы

4 года назад
anna-laary
Анна 
37 летГермания
4 года в сервисе
Была
4 года назад
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