Положение об обработке персональных данных

Добрый день! Мы уже общались по проекту, это мой основной аккаунт. (по ошибке задублировался) у нас абсолютно актуальная задача связь скайп laary14

Информация по проекту, ниже:

укажите, пожалуйста требуемый бюджет и возможно ли подготовить документ к пятнице или в крайнем случае к понедельнику ? Заранее спасибо!

Цели сбора персональных данных:

2.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на Сайте для его дальнейшей авторизации.

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Перечень данных:

Обычные пользователи:

Имя, фамилия, логин, е-маил,

Заводчики: Имя, фамилия, логин, название питомника, местоположение для отображения на карте, е-маил адрес и телефон.Перечень документов для подтверждения заводчика сертификат о регистрации питомника

Представители клубов: Имя, фамилия, логин, название клуба, местоположение для отображения на карте, е-маил адрес и телефон. Перечень документов для подтверждения полномочий представителя клуба: свидетельство или лицензия клуба, документ удостоверяющий личность, приказ на руководителя или доверенность от руководителя.

Документы