Прописать пункт в договоре аренды

  1. Биржа фриланса
  2. Юридические услуги
Завершен14 заявок342 просмотра

В приложении к проекту есть стандартный договор аренды нежилого помещения.

НЕОБХОДИМО: Откорректировать этот договор так, чтобы АРЕНДАДАТЕЛЬ (сторона предоставляющая арендуемую площадь) не мог в одностороннем порядке расторгнуть этот договор, до его завершения (11 месяцев).

При этом, данное условие нужно прописать в договоре НЕ НАВЯЗЧИВО, как можно лаконичнее, чтобы оно не бросалось в глаза.

Оплата по WebMoney или Яндекс.Деньги

16 лет назад
bukmeker
Вадим 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

getontop
Евгений 
44 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$3
1 день
Работа была выполнена ещё до оплаты. Быстро и качественно. Спасибо ЕВГЕННИЮ! 10 баллов!

Заявки фрилансеров

getontop
Евгений 
44 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
16 лет назад