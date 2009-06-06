Прописать пункт в договоре аренды

В приложении к проекту есть стандартный договор аренды нежилого помещения.

НЕОБХОДИМО: Откорректировать этот договор так, чтобы АРЕНДАДАТЕЛЬ (сторона предоставляющая арендуемую площадь) не мог в одностороннем порядке расторгнуть этот договор, до его завершения (11 месяцев).

При этом, данное условие нужно прописать в договоре НЕ НАВЯЗЧИВО, как можно лаконичнее, чтобы оно не бросалось в глаза.

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