Здравствуйте, у меня такая ситуация. У меня было три канала Ютуб. Один заблокировали 12 августа из за нарушения авторских прав. И 14 августа заблокировали ещё два канала по причине того, что они связаны с тем каналом, который заблокировали за нарушение авторских прав. Кто поможет разблокировать каналы, которые заблокированы по ошибке за вознаграждение.