Составить договор на оказание услуг

Юридические услугиЗавершен3 заявки172 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно составить договор на оказание услуг по узакониванию перепланировок.

11 лет назад
blackice1406
Ильдар 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
liamax
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$25
2 дня
Отличный юрист! Договора получились продуманные, соответствуют всем требованиям! Рекомендую Юлию к сотрудничеству!
Хороший, интересный проект. С Ильдаром легко и приятно сотрудничать - рекомендую всем! Буду рада новым заказам)