Составить короткое письмо ответ на претензию

$10
Юридические услугиЗакрыт2 заявки123 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть письменная претензия от компании в свободной форме (Республика Казахстан).

Оказание услуг по договору.

Необходимо составить граммотный  аргументированный ответ на претензию,буквально на 1-2 страничке.

Все детали объясню по скайпу и дам ознакомится с договором.

Сроки 1 день.

8 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)