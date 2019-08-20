Составить претензию на возврат средств

Суть проблемы:

От ИП оплачен товар в феврале компании в Новосибирске по счету с договором, с условием об отгрузке в мае. Товар не был отгружен в течении месяца с момента

оговоренной даты, по разным отговоркам. По письму на возврат 09.06.18 до сих пор не было произведено

возврата средств.

Необходимо составить претензионное письмо