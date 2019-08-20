Составить претензию на возврат средств

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Завершен17 заявок232 просмотра

Суть проблемы:

От ИП оплачен товар в феврале компании в Новосибирске по счету с договором, с условием об отгрузке в мае. Товар не был отгружен в течении месяца с момента

оговоренной даты, по разным отговоркам. По письму на возврат  09.06.18 до сих пор не было произведено

возврата средств.

Необходимо составить претензионное письмо

7 лет назад
Adizov
Рустам 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

victor45
Виктор 
52 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Замечательный заказчик. Рекомендую

Заявки фрилансеров

victor45
Виктор 
52 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад