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Составить претензию на возврат средств
Суть проблемы:
От ИП оплачен товар в феврале компании в Новосибирске по счету с договором, с условием об отгрузке в мае. Товар не был отгружен в течении месяца с момента
оговоренной даты, по разным отговоркам. По письму на возврат 09.06.18 до сих пор не было произведено
возврата средств.
Необходимо составить претензионное письмо
Выбранный исполнитель
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