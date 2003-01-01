Создать базовый договор и приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Юридические услуги
Закрыт6 заявок219 просмотров

Нужен создать типовой договор. + Примеры с дополнениями (ТЗ) - Для компании по разработке ПО

На укр. и рус. языке. 

+ дать рекомендации (консультацию) по оформлению и прикреплению заданий

7 лет назад
ADI
39 лет
19 лет в сервисе
Был
час назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров