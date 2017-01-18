требуется юрист для составления протоколов разногласия к договорам поставки, стоимость проекта от 1000 руб
Требуется составить исковое заявление в суд
Требуется составить исковое заявление в суд о выселении арендатора жилой комнаты и обязать выплатить долг за два месяца проживания в размере 48000 рублей. Возместить расходы на судебный процесс.
Жду предложений по стоимости и по времени работ.
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