Требуется составить исковое заявление в суд

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Закрыт33 заявки438 просмотров

Требуется составить исковое заявление в суд о выселении арендатора жилой комнаты и обязать выплатить долг за два месяца проживания в размере 48000 рублей. Возместить расходы на судебный процесс.  

Жду предложений по стоимости и по времени работ. 

8 лет назад
oksanamerkulova
Оксана 
44 года
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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