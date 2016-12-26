Создать несколько гражданских исков

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Закрыт17 заявок220 просмотров

1. Иск о взыскании медицинской страховки.

2. Иск о ненадлежащей работе установленных радиаторов отопления.

3. Иск о перерасчете оплаты за отопление вне отопительного сезона за три года. (Согласно постановлению города Москвы оплата за отопление распределяется равномерно на весь год)

8 лет назад
pmk71
39 лет
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад

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