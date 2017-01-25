Договор на продажу пиломатериала, простой

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Завершен3 заявки199 просмотров

Необходимо сделать договор продажи пиломатериала физ лицу или юр лицу без доставки (не поставка), просто продажа со склада, с возможностью хранения после оплаты. Только 100% предоплата наличными. Приложение к договору: требования к пиломатериалу, спецификация на пиломатериал и товарная накладная.

Самый простой, минимум текста.

8 лет назад
vulkanets
Айдар 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

UristN
33 года
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$9
2 дня
Рекомендую
Задача поставлено чётко, заказ оплачен, хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

UristN
33 года
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад