Договор на продажу пиломатериала, простой

Необходимо сделать договор продажи пиломатериала физ лицу или юр лицу без доставки (не поставка), просто продажа со склада, с возможностью хранения после оплаты. Только 100% предоплата наличными. Приложение к договору: требования к пиломатериалу, спецификация на пиломатериал и товарная накладная.

Самый простой, минимум текста.