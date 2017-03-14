Проверка договора-ремонта оборудования

  1. Биржа фриланса
  2. Юридические услуги
Завершен5 заявок135 просмотров

необходимо

1) проверить:

- насколько юридически грамотно составлен договор,

- учтены и оговорены ли все основные риски Исполнителя,

- формулировки договора на наличие ошибок или юридически некорректных формулировок (особенно раздел 6.), способных привести к чрезмерным обязательствам и финансовым потерям.

2) предложить юридически грамотные исправления формулировок договора.

8 лет назад
HoSapiens
Максим 
43 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

hopewhole
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
8 лет назад
$9
1 день
Очень доволен сотрудничеством! Работа была сделано в срок и качественно. Доп. вопросы, которые возникли после оплаты, Александра очень быстро прояснила.
Всегда четко и оперативно протекает сотрудничество с Максимом. Текущие вопросы решаются оперативно, оплата в срок. Заказчик, которому можно полностью доверять.

Заявки фрилансеров

hopewhole
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
8 лет назад