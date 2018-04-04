Юридическая экспертиза

Юридические услугиЗакрыт2 заявки128 просмотров
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Здравствуйте, Надежда. Необходимо проверить, договор на предмет соответствия законодательству РФ, наличия логических ошибок и оценить риски со стороны Заказчика.

6 лет назад
guest_15245520556814
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
UristN
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
6 лет назад
$31
1 день