Юридические моменты интернет предприятия

Требуется составить текст который будет на сайте например в разделе пользовальского соглашения и тд. что администрация не несет ответственности не чего не копирует(хотя будет парсинг с яндекс маркета)

вообщем полностью обезопасить сайт от любой угрозы и нарушения "как говорят железный зановес" а мне нужен не пробиваемый занавес.

так же нужны договоры с фирмами на оказания услуг. услуги предоставляются такиеже как и яндекс маркет.

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