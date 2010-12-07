Юрист веб-студии

Юридические услугиЗакрыт8 заявок339 просмотров
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Доброго времени суток!

Веб-студии требуется юрист.

Наши требования:

1. Базовое юридическое образование

2. Опыт работы юристом - от 1 года

3. Девушка от 21 до 35 (желательно)

4. Москва (желательно)

Задачи:

- выписывание счетов

- составление договоров на базе типовых

- работа с документацией

- организация работы курьера

Режим работы: 10:00-19:00 МСК в течение рабочей недели

Зарплата:

400у.е. на испытательный срок, потом больше в зависимости от качества работы

Просьба высылать подробные резюме на [email protected]

Спасибо

13 лет назад
idweb
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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