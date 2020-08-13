Инфографика для товаров на маркет-плейсы

Контент для товаров на маркет-плейсы (Wildberries, Ozon)Маркетплейс – это интернет площадка, где встречаются покупатели и продавцы.Создание карточки товара - одна из важнейших задач, которую предстоит выполнить, если Вы хотите запустить продажи на таких площадках как: wildberries, ozon, aliexpress, beru, goods.Официальная информация от крупных онлайн-ритейлеров:- 3D-модели товаров увеличивают конверсию на 30%- Инфографика, в свою очередь, помогает покупателю визуально оценить свойства товара, не тратя время на прочтение описания.

Задача: создать инфографику в карточку товара для компании "HONEYBUNNY", которая производит товары для новорожденных, а в частности, матрасы.